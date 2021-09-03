ÖTV kalkacak mı? ÖTV vergisi kaldırılacak mı?
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ÖTV kalkacak mı? ÖTV vergisi kaldırılacak mı?

ÖTV kalkacak mı? ÖTV vergisi kaldırılacak mı?
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Canlı yayına katılan Meral Akşener, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Seçim vaadlerini de belirten Akşener, ÖTV hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ÖTV kalkacak mı? ÖTV vergisi kaldırılacak mı?

ÖTV kalkacak mı? ÖTV vergisi kaldırılacak mı? sorularının yanıtları merak edildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında merak edilen konuyu sizler için derledik.

ÖTV KALKACAK MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Akşener'in gündeminde, sıfır araba fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedenlerden biri olan ÖTV'ler de vardı. Akşener, katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin vaatlerini sıraladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ"

Akşener, "Artagan projesi ile hem otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız hem de vergi adı altında sömürü sistemine son vereceğiz. Bizim iktidarımızda yaptığımız işlerle 400 TL fatura 200'e düşecek. Artagan'la vatandaş 100 TL fatura ödeyecek." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ TIKAYAN İSİM OLMAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna ise Akşener, şu sözlerle yanıt verdi: "Ben toz zerresi kadar kendim için plan yapmıyor, çalışmıyorum. Ama Türkiye'nin önünü tıkayan şahıs ben olmayacağım. Egom, nefsim neyse adı önemli olmayacak. Bizim almamız gerekiyor, ona bağlı olarak da parlamenter sisteme geçiş takvimini bağlamamız gerekiyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"BİZİM ADAYIMIZ 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor isim bildirmekle ilgili. İttifakı ve ilkeleri söylüyor, katılıyorum... Niye bizim adayımız bu kadar merak ediliyor? Cumhur İttifakı merak ediyor... Çünkü bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar biz de açıklayalım."

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