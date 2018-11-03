Ötv İndirimli Otomobillerin Fiyatları, 20 Bin Lira İndirim

MOTORLU TAŞITLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ



1.6 Litre Hacimli Motorlu Araçlarda piyasadaki daralmanın önüne geçebilecek büyük vergi indirimi geldi. 15 Puan aşağıya çekilen ÖTV ile otomobil fiyatlarında 20 bin TL'ye varan indirimler söz konusu.

Motorlu taşıtlara için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan araçlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi.

Otomobil Pazarının Yüzde 90'nını 1.6 litre altı otomobiller oluşturuyor. Düzenleme sektöre ciddi hareket kazandırabilir. Yüzde 45 olan vergi oranı yüzde 30'a indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleşen Vergi Denetim Toplantısı'nda duyurduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1.6 litre hacminin altında kalan motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranları 15 puan aşağı çekildi. Yapılan düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi ve ÖTV matrahı 70 bin lirayı geçmeyen modellerin ÖTV oranı yüzden 45'ten yüzde 30'a düştü.

ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmesinin ardından, birçok marka resmi sitesinden fiyatlarını güncellemek üzere kaldırdı. Fiyatlarına ulaşabildiğimiz modelleri incelediğimizde, ÖTV düzenlemesinin 20 bin liradan fazla indirimleri gündeme getireceği görülüyor.

ÖTV İNDİRİMLİ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI



HİBRİTLERİN DE ÖTV'Sİ DEĞİŞTİ

Hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında da indirime gidildi. Matrahı 85 bin lirayı aşmayan hibritlerde ÖTV yüzde 30, 135 bin lirayı aşmayanlarda ise yüzde 35 olarak uygulanacak.

FİKİR VERMESİ AÇISINDAN!

Bugün açıklanan vergi indirimleri sonrasında fiyatların nereden nereye gelebileceği konusunda fikir vermesi amacıyla, indirimli fiyatlarını açıklayan TOYOTA'nın listesini sizlerle paylaşıyorum



Tavsiye Edilen ÖTV Teşvikli ve Kampanyalı Toyota Kasım 2018 Fiyatları

1.8 C-HR Hybrid 4×2 Advance e-CVT

Eski Fiyat: ?179.350

Yeni Fiyat: ?161.600

Değişim: ?-10%

Corolla 1.6 Life

Eski Fiyat: ?86.900

Yeni Fiyat: ?77.200

Değişim : ?-11%

Hilux 2.4 D-4D 4×2 Active

Eski Fiyat: 138.400

Yeni Fiyat: 117.750

Değişim: -15%

Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl

Eski Fiyat: ?203.750

Yeni Fiyat: ?174.900

Değişim: ?-14%

VERGİ İNDİRİMİ GELMESİNİN ARDINDAN OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA



Otomotiv pazarında 1 milyon adetlik iç pazara ilk olarak 2015 yılında ulaşılırken, 2016 yılında 1 milyon 14 bin adet, 2017 yılında 987 bin adet seviyesinde iç pazar satışı gerçekleşmişti. Otomotiv iç pazar satışlarında 2018 Yılı ilk çeyreğinde %2 artış kaydedilmişken, ikinci çeyrekte %20'lik, üçüncü çeyreğinde ise yaşanan kur şoku ve faizlerdeki artış ile daralma %51 seviyesine ulaşmıştır. Eylül ayında da otomotiv pazarının daralması %68 oranında gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımız dönemde kur ve faizlerdeki artış, tüketiciyi hızla otomotiv ürünlerine ulaşımdan uzaklaştırmıştır.

İlk olarak 24 Eylül tarihli Resmi Gazete'de II Sayılı listede yer alan otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları güncellenmişti. Otomotiv sektörüne uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) oranını belirleyen matrahlardaki bu artış, otomobil alma noktasında olan tüketiciler için alt vergi diliminden faydalanan model alternatifini artırdı ancak Pazar büyüklüğüne etkisi sınırlı kaldı.

Sektörün içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlar Derneğimiz tarafından da tüm platformlarda dile getiriliyordu.



Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan %45 oranındaki ÖTV'nin %30'a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan %50 oranındaki ÖTV'nin %35'e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan %18 oranındaki KDV'nin ise %1'e indirildiğini öğrendik.

Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli.

Bu bakımdan atılan bu adım Otomotiv Ekosistemi'nin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok kıymetli bir gelişmedir.

Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Otomotiv Distribütörleri

Derneği