ÖTV İndirimlerinin Bitmesinin Ardından Güncel İkinci El Otomobil Fiyatları

Bir otomobil sahibi olmak isteyen insanların cenneti olan ikinci el piyasasında uygun aracı bulmak biraz mesai harcatabilir. Cardata, ikinci el piyasasındaki en uygun(!) otomobilleri listeledi. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri barındıran liste, ikinci el otomobil almak isteyenler için bir iyi fikirler sunabilir. Lafı daha fazla uzatmadan bir an önce listeye geçelim.

Renault Clio Hatchback 1.5 DCI Icon

Model: 2016

Fiyat: 82.500 TL

Toyota Yaris 1.5 Fun Special

Model: 2017

Fiyat: 80.000 TL

Ford Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X

Model: 2014

Fiyat: 79.000 TL

Dacia Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway

Model: 2016

Fiyat: 77.000 TL

Ford Tourneo Courie Kombi 1.6 TDCI

Model: 2014

Fiyat: 76.000 TL

Renault Kangoo Kombi 1.5 dCi

Model: 2017

Fiyat: 74.500 TL

Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI

Model: 2014

Fiyat: 73.000 TL

Peugeot 208 Hatchback 1.2

Model: 2016

Fiyat: 72.500 TL

Toyota Corolla Sedan 1.33 Life

Model: 2016

Fiyat: 72.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI Style

Model: 2014

Fiyat: 71.500 TL

SEAT Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI

Model: 2017

Fiyat: 71.500 TL

Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT

Model: 2016

Fiyat: 70.500 TL

Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia

Model: 2017

Fiyat: 70.500 TL

Citroen C-Elysee 1.6 HDI

Model: 2017

Fiyat: 70.000

Volkswagen Polo Hatchback 1.0 Trendline

Model: 2017

Fiyat: 69.500 TL

Nissan Micra 1.2 Match

Model: 2013

Fiyat: 68.500 TL

Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus

Model: 2016

Fiyat: 68.500 TL

Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Touch

Model: 2013

Fiyat: 68.000 TL

Fiat Fiorino Combi 1.3 MultiJet

Model: 2016

Fiyat: 66.500 TL

Peugeot 301 Sedan 1.6 HDI Active

Model: 2017

Fiyatı: 64.500 TL

Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop

Model: 2017

Fiyat: 47.500 TL