ÖTV İndirimlerinin Bitmesinin Ardından Güncel İkinci El Otomobil Fiyatları
Otomotiv sektöründe fiyatlar gittikçe artmaya başlıyor ve bu durum bir otomobil sahibi olmak isteyenleri zora sokuyor. Sıfır bir araba almak zor bir hale gelmişken müşteriler ilacını ikinci el piyasasında arıyor. İşte Cardata verilerine göre Türkiye'deki en uygun 20 otomobil. Bu fiyatların ortalama değer olduğunu, araca ve satıcıya göre değişiklik gösterebildiğini aktaralım.
Bir otomobil sahibi olmak isteyen insanların cenneti olan ikinci el piyasasında uygun aracı bulmak biraz mesai harcatabilir. Cardata, ikinci el piyasasındaki en uygun(!) otomobilleri listeledi. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri barındıran liste, ikinci el otomobil almak isteyenler için bir iyi fikirler sunabilir. Lafı daha fazla uzatmadan bir an önce listeye geçelim.
Renault Clio Hatchback 1.5 DCI Icon
Model: 2016
Fiyat: 82.500 TL
Toyota Yaris 1.5 Fun Special
Model: 2017
Fiyat: 80.000 TL
Ford Focus Hatchback 1.6 Ti-VCT Trend X
Model: 2014
Fiyat: 79.000 TL
Dacia Sandero Hatchback 1.5 DCI Stepway
Model: 2016
Fiyat: 77.000 TL
Ford Tourneo Courie Kombi 1.6 TDCI
Model: 2014
Fiyat: 76.000 TL
Renault Kangoo Kombi 1.5 dCi
Model: 2017
Fiyat: 74.500 TL
Hyundai Accent Blue Sedan 1.6 CRDI
Model: 2014
Fiyat: 73.000 TL
Peugeot 208 Hatchback 1.2
Model: 2016
Fiyat: 72.500 TL
Toyota Corolla Sedan 1.33 Life
Model: 2016
Fiyat: 72.000 TL
Hyundai i20 1.4 MPI Style
Model: 2014
Fiyat: 71.500 TL
SEAT Ibiza Hatchback 1.0 EcoTSI
Model: 2017
Fiyat: 71.500 TL
Hyundai i10 Hatchback 1.2 D-CVVT
Model: 2016
Fiyat: 70.500 TL
Opel Corsa Hatchback 1.4 Essentia
Model: 2017
Fiyat: 70.500 TL
Citroen C-Elysee 1.6 HDI
Model: 2017
Fiyat: 70.000
Volkswagen Polo Hatchback 1.0 Trendline
Model: 2017
Fiyat: 69.500 TL
Nissan Micra 1.2 Match
Model: 2013
Fiyat: 68.500 TL
Fiat Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus
Model: 2016
Fiyat: 68.500 TL
Renault Symbol Sedan 1.5 DCI Touch
Model: 2013
Fiyat: 68.000 TL
Fiat Fiorino Combi 1.3 MultiJet
Model: 2016
Fiyat: 66.500 TL
Peugeot 301 Sedan 1.6 HDI Active
Model: 2017
Fiyatı: 64.500 TL
Fiat Fiorino Combi 1.4 Fire Pop
Model: 2017
Fiyat: 47.500 TL