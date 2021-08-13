ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç lira olacak? Hangi marka ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Bunun akabinde yeni otomobil, araba fiyatları merak edildi. Peki, Güncel araba fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç lira olacak? Hangi marka ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...