ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç lira olacak? Hangi marka ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Bunun akabinde yeni otomobil, araba fiyatları merak edildi. Peki, Güncel araba fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç lira olacak? Hangi marka ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
Bugünkü ÖTV kararından sonra bazı otomobillerin fiyatı 50 bin TL'ye kadar düştü! Vatandaşlar ÖTV indirimi hangi araçlara geldi? ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL, kaç lira olacak? Hangi marka ne kadar oldu? merak etti. Kararla beraber yüzde 80'lik ÖTV diliminden yüzde 50'lik ÖTV dilimine geçen araçların fiyatında ortalama 50 bin lira civarında indirim olacak. İşte 13 Ağustos Cuma 2021 güncel otomobil fiyatları!
ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI MI?
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişirken, yapılan güncellemenin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek. ÖTV'deki değişiklikle sıfır araçlardaki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak.
Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
HANGİ OTOMOBİL KAÇ LİRA OLACAK?
80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.
Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak
Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı:
- - Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye inecek.
- - Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye inecek.
- - 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye inecek.
- - Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek.
GÜNCEL OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU 2021?
Bazı araba markaları ve ÖTV indirimi sonrası güncel fiyatları şöyle:
1) Fiat Egea 1.4 Fire
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 TL
2) Renault Megane Joy 1.3 TCe
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 TL
3) Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 TL
4) Volkswagen Golf
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 TL
5) Honda Civic 1.6 Elegance
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 TL
6) Hyundai i10
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 TL
7) KIA Sportage
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 TL
8) Opel Astra HB
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 TL
9) Nissan Juke
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 TL
10) Seat Leon
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 TL
11) Dacia Duster 1.5 dizel
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 TL
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 TL
Kaynak = Hürriyet