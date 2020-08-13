ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları düşer mi?
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ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları düşer mi?

İkinci el araçlar, özellikle koronavirüs sürecinde büyük ilgi görmeye başladı ve bu nedenle fiyatlar arttı. Alıcılar, ikici el araba fiyatları ne zaman düşer sorgulamaya başladı. Araç kullanıları ''ÖTV indirimleri ne zaman gelecek? '' araştırıyor. Taşıt kredisi oranları ise haberimizde.

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araç fiyatları düşer mi?
13.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:58

Koronavirüs pandemi süresinde araçlar satış rekorları kırdı. Buna bağlı olarak da ikinci el araçların fiyatları beklenmedik tutarlara kadar yükseldi. Bazı markaların ikinci el araçları ise sıfır araba fiyatına eşdeğer haline geldi. İkinci el araçların fiyatı ne zaman düşecek? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte, detaylar...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Taşıt kredisi faizlerinin yükselmesi sıfır ve ikinci el araçları yaklaşık yüzde 10-15 oranında etkileyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni, 2020 yılı Temmuz ayına kadar araçların büyük bölümü kredi ile alındı. Faiz oranları artmaya devam ederse yüzde 20 gibi bir oranla taşıt kredisinden faydalanarak araç alanlarda kayıp yaşanabilir. Bu durumgöz önünde bulundurularak normal seyrinde ikinci el araba piyasası araç fiyatlarını geri çekecek gibi duruyor. Değinilen başlıklar neticesinde bayramdan sonra fiyatlarında düşüş beklenen ikinci el araçların, Eylül ayı gibi piyasaya çıkacağı düşünülen sıfır araçlar sayesinde eski fiyatlarına dönebilecekleri ön görülüyor.

ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, böyle bir beklenti içinde olsalar da yakın zamanda ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu ve özel bankların 100 bin TL tutarındaki taşıt kredilerinde verdiği faiz oranları, kredi vadesi ve aylık ödeme tutarları şu şekilde:

Yapı Kredi Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.15

Aylık ödeme: 2862

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 2877

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 2877

Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.13

Aylık ödeme: 2847

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 0.99

Aylık ödeme: 2745

Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.03

Aylık ödeme: 2774

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.41

Aylık ödeme: 3059

HSBC

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.50

Aylık ödeme: 3128

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.44

Aylık ödeme: 3082

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.45

Aylık ödeme: 3090

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