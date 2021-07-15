ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 ÖTV indirimi yapılacak mı? 2. el araç fiyatları düşer mi? ÖTV nedir?

ÖTV indirimi gelecek mi? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 ÖTV indirimi ne zaman yapılacak? 2021 ÖTV indirimi gelir mi? ÖTV ne demek? ÖTV indirimi ile ilgili açıklama yapıldı mı? Detaylar haberimizde...

2021 ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araçlar, özellikle koronavirüs sürecinde büyük ilgi görmeye başladı ve bu nedenle fiyatlar arttı. Alıcılar, ikici el araba fiyatları ne zaman düşer sorgulamaya başladı. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 ÖTV indirimi yapılacak mı? 2. el araç fiyatları düşer mi? ÖTV nedir?

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ? NE ZAMAN GELECEK?

2021 ÖTV indirimi gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, geçtiğimiz yıl için ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor açıklaması yapmıştı. Fakat bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2020 GEÇEN YILIN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

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Kredi faizi: 1.45

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