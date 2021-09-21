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"ÖTV düzenlemesi pazarda karşılık bulmadı"

Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Geçtiğimiz aya damgasını vuran ÖTV matrahındaki yeni düzenleme, sıfır kilometre araçlardaki stok problemleri sebebiyle Eylül ayından itibaren etkisini yitirerek tüketicilerin tekrar ikinci el araç pazarına yönelmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz aya damgasını vuran Ötv matrahındaki yeni düzenleme, sıfır kilometre araçlardaki stok problemleri sebebiyle Eylül ayından itibaren etkisini yitirerek tüketicilerin tekrar ikinci el araç pazarına yönelmesine sebep oldu.

Kasım 2020 – Mayıs 2021 döneminde tarihinin en durgun dönemlerinden birini yaşayan ikinci el araç pazarı, Haziran ve Temmuz 2021 aylarını hareketli geçirirken; ÖTV'deki matrah düzenlemesiyle birlikte Ağustos ayını bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 oranında düşüşle kapatmış oldu.

Diğer yandan, tedarik ve stok sorunları nedeniyle, sıfır kilometre araçlardaki avantajlı fiyatlar pazarda karşılık bulamayarak Eylül ayı başı itibariyle etkisini yitirdi ve tüketiciler tekrar ikinci el araç pazarına yönelmeye başladı. Otomotiv sektörüyle ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, çip probleminin 2022 yılının ilk çeyreğine kadar süreceğine dair öngörülerin paylaşıldığı bu dönemde, ikinci el araçlarda talebin artacağını söyledi.

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş

"Şehire dönüş ve toplu taşımadan uzaklaşma otomobil ihtiyacını artırıyor"

Salgınla birlikte vatandaşların bulaş endişesiyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemediğini ve İstanbul'da İBB verilerine göre bu yıl 2019 yılıyla karşılaştırıldığında toplu taşıma aracı kullanımının yüzde 49 düştüğünü vurgulayan Karakaş, "Hepimizin trafikte de gözlemlediği gibi artık bireysel araç kullanımında keskin bir artış söz konusu ve bir araca sahip olmak, yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Şehire dönüş, okulların açılması, ticari hayatın tekrar hız kazanması, aşı takviminin doğru işletilmesiyle birlikte Ekim ayı ve sonrasında otomobil ihtiyacının katlanarak artacağı bir döneme giriyoruz. Bireysel ve ticari kullanım ihtiyaçları doğrultusunda, ikinci el araç parkında yeterli arz varken Eylül ayı sonuna kadar tüketicilerin alım yapmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlarda artış beklentisi yıl sonuna kadar yüzde 7-8"

2 yaşına kadar olan ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 5 kadar kısıtlı bir fiyat düşüşü yaşandığını belirten Karakaş, "Çok sorulan ve tüketicilerin de merak ettiği bir diğer konu ise fiyatların akıbeti; yıl sonuna kadar kur, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle paralel olarak maksimum yüzde 7-8'lik bir artış beklentimiz var." açıklamasını yaptı.

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