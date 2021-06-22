Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2)

Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... 2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDITürkiye'de oturum ve çalışma izni almak isteyenleri tuzağa düşürüp, dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'de oturum ve çalışma izni almak isteyenleri tuzağa düşürüp, dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 45'e yükselirken, operasyonun detayları da ortaya çıktı. 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası Ankara merkezli 11 ilde belirlenen 56 adrese baskın yapıldığı, gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri C.A.'nın da bulunduğu belirtildi. Kamu görevlisi olduğu öğrenilen C.A.'nın aylık 15 bin liraya kiraladığı aracı kullandığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildiği öğrenildi.

POLİS YELEĞİ GİYEREK, GÜVEN SAĞLAMIŞLARŞüphelilerin arasında 11 kamu görevlisi, 1 avukatın yanında, bankacı ve danışmanlık firması sahipleri olduğu belirtildi. Söz konusu kamu görevlilerinin, yabancı kişilerin dilekçelerine işlem yapılıyor izlenimi verdikleri saptandı. Ayrıca oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancılardan işlemlerini takip etme vaadiyle rüşvet aldıkları belirlendi. Söz konusu şüphelilerin, yanlarında sürekli taşıdıkları polis yeleğini giyerek, mağdur kişilerin işlemlerinin resmi görevliler tarafından takip ediliyor izlenimi verdikleri öğrenildi.METRUK BİNAYI İKAMET ADRESİ GÖSTERMİŞLERAyrıca şüphelilerin, mağdur kişileri, çocuk/yaşlı bakıcısı gibi işlerde çalışıyormuş gibi göstererek, sahte belge düzenledikleri kayıtlara geçti. Düzenlenen sahte belgelerle de 'oturum' izni almaya çalıştıkları belirlendi. Kırıkkale'de bir metruk binayı yerleşim yeri gibi gösteren şüphelilerin, onlarca mağdur yabancı kişiyi burada yaşıyormuş gibi gösterdikleri saptandı. 51 şüphelinin bulunduğu operasyonda kalan 6 kişiyi aramaya çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü: İş yerinde yapılan aramalar 

Ele geçirilen polis yeleği ve telsiz 

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2)
Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin...
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun Demet Özdemir Mohammed Al Saloussi
Spor Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Oturum ve çalışma izni vaadiyle dolandırıcılığa 45 gözaltı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 19:22:42. #1.15#

title