Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
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Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından oluşan heyelan sonucu, daha önce 'oturulamaz' raporu verilen evde yaşamaya devam eden 6 kişilik aile tahliye edildi.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından oluşan heyelan sonucu, daha önce 'oturulamaz' raporu verilen evde yaşamaya devam eden 6 kişilik aile tahliye edildi.

Kent merkezinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde heyelan oluştu. Heyelanda, 4 evin kullandığı dik yamaçtan inen merdiven yıkıldı. Aynı bölgede daha önce de iki kez heyelan yaşandığı öğrenildi. Önceki heyelanda 'oturulamaz' raporu verilen evde yaşamaya devam eden 6 kişilik aile tahliye edildi.

AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı, tutanak tuttu. Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede daha önceki heyelanda boşaltılan iki katlı evin çatladığı ve evsel atıkların suyla evlerin önünde toplandığı görüldü.'HER YAĞMURDA AYNI OLUYOR'

Evinin altında toprak kayması yaşanan Yaman Koçaklı, her yağmurda evlerinin bulunduğu yerde toprak kayması meydana geldiğini söyledi. Destek beklediklerini ifade eden Koçaklı, "Burası her yağmurda böyle oluyor. Yukarıdaki pislik suyla aşağı iniyor. Sular evin içine giriyor. Bu yıl daha beter oldu. 4-5 senedir belediyeye dilekçe veriyoruz. Çamurun içinde yaşıyoruz. Kimse burayla ilgilenmiyor. Biz yetkililerden burayı yapmalarını istiyoruz. Biz de belediye çalışanlarına yardım ederiz. Buranın yapılmasını istiyoruz" dedi.


Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi
Oturulamaz raporlu evde yaşayan 6 kişilik aile tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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