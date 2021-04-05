Son dakika haberi | Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı
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Son dakika haberi | Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı

Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde S.B. ve M.B. isimli şahısların evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alınması üzerine evde arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlendi. Odada 1 adet kazma, 1 adet murç diye tabir edilen alet ve 1 adet çömçe diye tabir edilen malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(iHA)

Son dakika haberi | Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı
Son dakika haberi | Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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