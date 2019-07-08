Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Oturma odasına giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin oturma odasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına yılan girdi.

Odada yılanı gören ev sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA
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