DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 692'nci gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, oğlunun bir Kurban Bayramı günü kandırılarak, dağa götürüldüğünü söyledi.

O günden bu yana gönlünce bayram yapamadığını ifade eden Çiftçi, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Çiftçi, oğlunun okul çağındayken kendisinden koparıldığını anlatarak, "HDP oğlumu bana versin. Oğlumu istiyorum." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Gel, devlete teslim ol. Bu hasretliğe son ver. Oğlumu oraya yakıştırmıyorum. O da kendini oraya yakıştırmasın, gelsin devlete teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Celil Begdaş da dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişini sürdürdüğünü belirtti.

4 bayramdır evladından ayrı olduğunu aktaran Begdaş, "Bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var? Çocuğumu özlemişim. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Begdaş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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