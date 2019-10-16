Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar

16.10.2019 11:52

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil (24) için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, "Diğer annelere sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Korkmasınlar. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Evladımız için canımızı veririz" dedi.

Gaziantep'te 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül'den beri Diyarbakır'da, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, evladını en son geçen yıl internette yayınlanan bir videoda gördüğünü söyledi. Kabaklı, oğlunun serbest bırakılmasını istedi. Cennet Kabaklı, eşini kaybettiğinde oğlu Adil'in 2 yaşında olduğunu ve zorluklarla büyüttüğünü belirtti.

Kaynak: DHA