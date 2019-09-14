Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Malatya'dan destek

14.09.2019 17:38

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemine destek sürüyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan açıklamada, ülkenin ve milletin istikbalini, istikrarını yok etmeye yönelik emperyalizmin vesayet savaşını sürdüren bölücü terör örgütlerine karşı devletin yürüttüğü mücadeleden başarılı sonuçlar alındığı bildirildi.

Devletin terör örgütleriyle mücadelesine, bölge halkının özellikle de bölgedeki annelerin bugün yüksek bir ses ve dik bir duruş ile destek vermesinin çok kıymetli olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge halkı, devletinin ve milletinin arkasında olduğunu güçlü bir şekilde hissetmiştir. Artık teröre teslim olmuyor, korkmuyor. Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti, Diyarbakırlı Hacire annenin, 'Ya çocuğumu geri getirirsiniz, ya da dünyayı başınıza yıkarım.' demesi, emperyalizme ve onun vesayet savaşını yürüten terör örgütüne verilmiş çok önemli bir cevaptır. Anlayana en iyi mesajdır."

"Dualarımızla destek veriyoruz"

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, terör örgütlerine tepkisini dile getirdi.

Tüfenkci, ülkenin birliğini bozarak, yabancılara taşeronluk yapan örgütler ve o örgütlerle iş birliği yapmaya çalışan bazı siyasi partilerin millet tarafından izlendiğini belirtti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde annelerin oturma eylemi yaptığını anımsatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan anneler, bugün o kaçıranlara çanak tutanların, onlarla birlikte iş birliği yapanların kapısı önünde eylem yapıyorlar. 'Nasıl çocuklarımızı dağa kaçırdıysanız, madem insansınız gidin, alıp, getirin.' diye feryat ediyorlar. Birileri o evlatları dağa kaldırarak, insanlara insanlık suçu işletebilir ama anne yüreği o evlatlarına kavuşmak adına oralarda nöbet tutuyor. Biz de onlara dualarımızla destek veriyoruz. Bir yandan böyle bir tablonun peşinden gidenler, bir yandan da millete hizmet edelim, nerelere baraj, havaalanı, üniversite yapalım ki insanımız daha çok hizmet alsın; bunun derdinde. Birileri demokrasiyi katletmek için fırsat kollarken, bizler ise demokrasiyi daha genişletmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Kaynak: AA