Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

04.09.2019 20:08

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, dün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya ile Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemi, yakınlarının da katılımıyla sürüyor.

Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Diyarbakır İl Başkanılığı Aile ve Kadın Komisyonu Başkanı Gülizar Akman ve beraberindekiler ziyaret etti.

Akman, yaptığı açıklamada, evlatları için eylem yapan annelere destek amaçlı ziyarette bulunduklarını belirterek, "Annelerimizin acılarını paylaştığımızı ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Anneler de çocuklarını geri alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA