DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 678'inci gününde sürüyor.

Oğlu Muhammed için eylem yapan anne Hatice Ay, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Oğlunun hasta olduğunu ifade eden Ay, 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Ay, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum. Çok şükür anneler teker teker evlatlarına kavuşuyor. Anneler seviniyor. İnşallah darısı başımıza. Sonuna kadar eylemimize devam edeceğiz." dedi.

Oğluna seslenen Ay, "Oğlum eve dön. Tek tek çocuklar geliyor. Oğlum sen de gel, adalete, devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü aktardı.

Çocuklarını HDP'den istediklerini anlatan Biçer, "Buradan ayrılmayacağız. Son çocuk dağdan ininceye kadar buradan kesinlikle ayrılmayacağız." diye konuştu.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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