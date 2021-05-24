DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
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DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 630'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

"HDP bizden evlatlarımızı aldı. Mücadele edeceğiz ve inşallah evlatlarımızı alacağız." diyen Elhaman, HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Elhaman, "O hainlere evladımı bırakmayacağım. 40 yıldır HDP, PKK bize zulüm yapıyor. Evlatlarımızı bizden alıyorlar. Yeter artık bu zulüm bitsin. Getirsinler evlatlarımızı. Evlatlarımızı istiyoruz. 40 yıl da geçse evladımı alacağım." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evlat nöbetini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Demir, "Evlat candır. Babanın, ananın, ailenin canı ciğeridir. Bayram yok, seyran yok. Evlat acısını Allah kimseye vermesin. Evlat acısı çok zor." diye konuştu.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Demir, 6 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı.

Demir, "Hiçbir gün oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
DİYARBAKIR - Oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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