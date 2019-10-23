Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor

23.10.2019 12:28

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde, annesi Süheyla Demir'in yanında yer alan 1,5 yaşındaki Asmin Demir, 5 yıl önce dağa kaçırılan, hiç görmediği ablası Hayal'e kavuşmayı bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 51. gününe girdi.

Diyarbakır annelerinin evladına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü eylem için Ağrı'dan gelen Süheyla Demir, kucağında 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile 22 gündür eylemde yer alıyor.

Hiç görmediği ablası için annesiyle eyleme katılan Asmin, her şeyden habersiz gün boyu bekleyişini sürdürüyor.

Asmin'in bakımında Diyarbakır anneleri de Süheyla Demir'e yardım ediyor.

Bazen Asmin'i kucaklarında uyutan, bazen yemek yediren annelerin yüzü, Asmin sayesinde biraz olsun gülüyor.

"Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor"

Asmin'in annesi Süheyla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da köyde yaşadıklarını, merkezdeki bir lisede okurken 17 yaşındaki kızı Hayal'in dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızı için 22 gündür oturma eylemi yaptığını anlatan Demir, 3'ü kız 4 çocuk annesi olduğunu, kızı Hayal'e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

"İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Tek temennimiz bu." diyen Demir, oturma eylemini 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile sürdürdüğünü aktardı.

Demir, "O da buradan ablasına sesleniyor. Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin'in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor." dedi

Asmin ile oturma eylemi yapmanın zor olduğuna işaret eden Demir, "Küçük bir çocuğa ancak evde bakabilirsin ama ben günlerdir buralarda bakıyorum. Burada Asmin'i herkes çok seviyor. Diğer anneler bana yardımcı oluyor. Asmin bana da yarenlik yapıyor. Allah herkesten razı olsun. Gerekirse daha da beklerim, yeter ki kızım geri dönsün. İnşallah ablası gelir, onu da alıp birlikte eve döneriz." diye konuştu.

Demir, kızı ile bir kez telefonda görüştüğünü, kızının pişman olduğunu hissettiğini belirterek, kızının konuşurken zorlandığını, bir daha da aramadığını, onu çok özlediğini kaydetti.

Kaynak: AA