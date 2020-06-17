Oturma eylemi
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Oturma eylemi

Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'ya kamp kuran bir grup gösterici Göstericilerden görüntü AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'ya kamp kuran bir grup gösterici...

17.06.2020 05:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:53

Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'ya kamp kuran bir grup gösterici

Göstericilerden görüntü AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Pennsylvania Caddesi üzerinde yer alan Freedom Plaza'ya kamp kuran bir grup gösterici oturma eylemi gerçekleştirdi. 36 saatlik oturma eylemine devam eden göstericiler Washington DC Polis Departmanı'nın finansal kaynaklarının kesilmesi talebinde bulundu.

Oturma eylemi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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