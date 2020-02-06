: Oturdukları ev kısmen yağıştan çöken aile otele yerleştirildi

06.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:25

Adana'da, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken evleri tamamen yıkılma tehlikesi bulunan aile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce otele yerleştirildi.

Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde oturan bir çocuklu 65 yaşındaki Orhan ve 57 yaşındaki Naime Günay çiftinin ahşap evlerinin bir bölümü şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle çöktü.

Yıkılma tehlikesi bulunan evden polislerce çıkarılan çift, Adana Valiliğinin girişimiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Ekiplerin çevresine güvenlik şeridi çektiği evin, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkılacağı belirtildi.

Orhan Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır aynı evde kirada oturduklarını belirterek, eşi ve bir çocuğuyla yaşadıklarını, hurdacılık yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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