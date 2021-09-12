Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü - Haberler
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Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü Düzce'de bir iş merkezinin havalandırma boşluğundaki korkuluklara oturan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

DÜZCE - Düzce'de bir iş merkezinin havalandırma boşluğundaki korkuluklara oturan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç adam, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte iş merkezinin havalandırma boşluğundaki korkuluklara oturan 33 yaşındaki Tugay Sülhan Y., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Acılar içinde bağıran şahsın yanında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tugay Sülhan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü

Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü - Haberler
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