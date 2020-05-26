Oturduğu evi yaktı, sonra kaçtı Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kesikkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı evin üçüncü katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Volkan K. iddiaya göre kimse olmadığı sırada evi yakarak olay yerinden kaçtı.

Evden yükselen dumanı gören komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını çıkardığı iddia edilen Volkan K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA