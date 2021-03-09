Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş
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Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş

09.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:32
Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş

Konya'da oturduğu ikameti ruhsatsız olarak diş muayenehanesine çeviren ve diş hekimi tarafından verilmesi gereken hizmetleri kaçak olarak yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şahıs, polisin düzenlediği baskında gözaltına alındı.

Konya'da oturduğu ikameti ruhsatsız olarak diş muayenehanesine çeviren ve diş hekimi tarafından verilmesi gereken hizmetleri kaçak olarak yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şahıs, polisin düzenlediği baskında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Anafartalar Sokak'ta bir ikamette kaçak olarak diş tedavisi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiple birlikte belirtilen adrese giden polis ekipleri, baskın düzenledikleri evin Suriye uyruklu Melik El Haccar tarafından kaçak olarak diş muayenehanesine çevrildiğini tespit etti. Şahsın ruhsatsız olarak çalıştırdığı ikamette, diş çekimi, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi diş hekimi tarafından verilmesi gereken hizmetleri kaçak olarak verdiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Melik El Haccar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aynı suçtan arandığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şahsın, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasında Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da benzer suçtan 1219 Sayılı Kanuna aykırılık (Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınmak) suçundan aranmasının olduğu ortaya çıktı. İkamette yapılan incelemelerde dişçi koltuğu gibi diş tedavisinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. - KONYA

Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş
Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş
Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş
Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş
Oturduğu evi kaçak diş muayenehanesine çevirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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