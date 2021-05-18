Oturduğu evi ateşe verdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde babası ile annesi peş peşe yaşamını yitirince psikolojisinin bozulduğu öne sürülen M.A.B., oturduğu evi ateşe verdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde babası ile annesi peş peşe yaşamını yitirince psikolojisinin bozulduğu öne sürülen M.A.B., oturduğu evi ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, M.A.B. gözaltına alındı.

Manavgat'ın Şişeler Mahallesi'nde oturan 20'li yaşlardaki M.A.B., geçen yıl birkaç hafta arayla ölen anne ve babasından kalan oturduğu tek katlı evi, sabah saatlerinde ateşe verdi. Ardından komşularına gidip durumu anlatan M.A.B. itfaiyeye haber vermelerini söyleyerek mahalleden ayrılmak istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. M.A.B. olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şişeler Mahallesi Muhtar Azası Özgür Hakan, M.A.B.'nin yaklaşık bir yıl önce babasını aynı evde düşmeye bağlı beyin kanaması nedeniyle, bu olaydan birkaç hafta sonra da annesini bağırsak kanseri nedeniyle kaybettiğini söyledi. Hakan, "Kafayı yemiş yani çocuk, anne baba yok, kardeşleri amcaları sahip çıkmadı. Amcası geldi aldı götürdü, 2 gün baktı üçüncü gün yine geldi. Kaçtı geldi, amcasının arabasını çaldı. Mağdur, derbeder bir çocuk" dedi.'KÖYDE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKAMIYOR'Özgür Hakan, "Eskiden haptı, esrardı gibi öyle şeyleri kullandığını duyduk ama gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Anne babası öldükten sonra 5-6 ay içinde böyle kafayı yemiş gibi kendi başına bağırıyor, biz sabahları uykudan uyanıyoruz. Eline bir şeyler alıyor tak tuk seslerden geçilmiyor. Dün de aynı şekilde köyün içinde aynı olayı yaptı. Çocuklar kaçtı, çocuklar köyün içinde gezemiyor artık" diye konuştu.

Bu arada, yanan evin iki gün içinde dozer ile yıkılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça