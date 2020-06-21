Oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Gökbayrak Sokak'ta oturan Alper Y. (34), eve gitmek için otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Alper Y, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden yaya kaçan zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA