Oturduğu apartmanın 7. katından düşen Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Atanmayı bekleyen genç öğretmen gözyaşları içerisinde toprağa verildi

SAMSUN - Samsun'da oturdukları apartmanın yedinci katından düşerek hayatını kaybeden atama bekleyen öğretmen Merve Alver'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merve Alver'in babası Hasan Alver kızının atanmadan evliliği düşünmediğini söyledi.

Dün İlkadım ilçesinin 100. Yıl Bulvarı ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Gülsu Apartmanı'nda cam silmek için pencereye çıkan 31 yaşındaki genç öğretmen Merve Alver, yedinci kattan düşmüştü. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Alver'in cenazesi toprağa verilmek üzere bugün hastane morgundan Terme ilçesi Mescitli Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü. Anne Remziye Alver, kızının ardından gözyaşı döktü. Evden helallik alındıktan sonra Merve Alver'in cenazesi Mescit Camii'ne götürüldü. Alver'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un yanı sıra Merve Alver'in babası Hasan Alver, yakınları ve sevenleri katıldı.

"Çok büyük özveriyle büyüttük"

Emekli öğretmen olan Merve Alver'in babası Hasan Alver, kızının Gazi Üniversitesi Fen ve Teknoloji Bölümünü bitirdiğini söyledi. Çocuklarını büyütürken çok özveri gösterdiğini dile getiren Alver, "Annesi de çok büyük özveriyle büyüttü. Merve çok büyük bir kişilik sahibiydi. Öğrenciliğinde de böyleydi. Merve'yi bir kere bile elinden tutup okula götürmedim. Hatta bize o yardımcı oldu, küçük kardeşini de o okula götürüyordu. Çok sosyal bir insandı" dedi.

"Atanmadan önce evlenmeyi düşünmedi"

Merve'nin 4 yıl önce mezun olduğunu aktaran baba Hasan Alver, "Kızım atanmayı bekliyordu. Öğretmen alımlarının sayılı olması branşının fen ve teknoloji olması, bu branşta az alım olması ve onun aldığı puanlar o bölüme erişmedi. Merve fen ve teknoloji bölümünden atanamayınca sosyal bilimler okumaya başladı. İkinci üniversiteyi okuyordu. Bu sene 3. sınıfa geçmişti. Bitirmek nasip olmadı. Ben Merve'yi gelin etmek istiyordum ama nasip değilmiş. Ben dayanmaya çalışıyorum ama ablası ve annesi hiç dayanamıyor. Elimizden gelen bir şey yok. Herkes gibi onun da evlenme amacı vardı ama o atanmayı önüne set çekmişti. 'Ben atanacağım, sonra evleneceğim' diyordu. Kardeşinin düğün salonunu kendi tuttu. Gelinliğini almaya kendi gitti İstanbul'a. Onun evini ve çeyizini kendi yaptı. Merve evlendirdiği kardeşinden 5 yaş büyüktü halbuki. 'Ben senin önünde engel olmayacağım' dedi. Bu fedakarlığı yaptı. Her kardeş yapmaz bunu" diye konuştu.