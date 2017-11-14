Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES), Karabük'te düzenlenecek Oturarak Voleybol Türkiye Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.





Kulüp Başkanı İsmail Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'da bedensel engelli sporculardan oluşan oturarak voleybol takımının, Türkiye kupası müsabakaları hazırlıklarını Alaplı Spor Salonu'nda haftada 2 gün yaptığı antrenmanla sürdürdüğünü söyledi.





Türkiye Oturarak Voleybol Ligi şampiyonluğunun ardından Türkiye kupasını da almak istediklerini ifade eden Korkut, "ALGES Alaplı Oturarak Voleybol takımı olarak 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamladık. Geçen aydan itibaren takımız antrenmanlara devam ediyor. Önümüzde 4-6 Aralık tarihlerinde Türkiye kupası müsabakaları var. Kupaya 6 takım katılacak. Geçen yılın lig şampiyonu olarak Türkiye kupasını da kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilçemize bir kupa daha getirmek istiyoruz." diye konuştu.