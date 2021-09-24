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Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor
Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda hedef Avrupa Şampiyonası

Oturarak Voleybol Milli Takımı, 17-23 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

ANTALYA (AA) - Oturarak Voleybol Milli Takımı, 17-23 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Milli Takım, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Başantrenör Adem Çelik, AA muhabirine, İtalya'da bu yıl ilki düzenlenen Gümüş Lig ve daha sonra Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlandıklarını söyledi.

Gümüş Lig'de 6 ülkeyle mücadele edeceklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu 6 ülkenin 3'üyle 17-23 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağız. Bu şampiyonanın öncesinde rakiplerimizle Gümüş Lig'de sınava çıkacağız. Avrupa Şampiyonası öncesinde eksikleri görmemiz ve Gümüş Lig'den de Altın Lig'e çıkabilmek için Aksaray'da kampa girdik. 6 yıldır tüm hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Kamp süreçlerimizi burada geçiriyoruz."

Herhangi bir eksiklik olmadığını anlatan Çelik, "Kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz. İtalya'daki muhtemel rakiplerimiz belirlendi. Gürcistan, Polonya, İtalya ve Macaristan rakiplerimiz. Bu ülkelerin arasından en iyi şekilde sonuç alarak Altın Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu moral ve motivasyonla ev sahibi olduğumuz Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu İbrahim İdan ise kamp sürecinin çok yoğun geçtiğini ifade etti.

Günde çift antrenman yaptıklarını aktaran İbrahim İdan, "Kampımız 10 gün sürecek. Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda olduğum için çok mutluyum. Herkes bu formayı giymek için mücadele ediyor. Kalıcı olmak için elimden geleni gösteriyorum. Hedefimiz, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." ifadesini kullandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri
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