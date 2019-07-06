Oturarak Voleybol Milli Takımı Ereğli'de kampa girdi

Oturarak Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kampa girdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 sporcunun yer aldığı kafilenin ilçeye gelerek Ereğli Belediyespora ait Kışla'da bulunan tesislere yerleştiğini söyledi.

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın 15-20 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenleneceğini belirten Keleş, "Takımımız ilçemizde kampa girdi. Pazartesi gününden itibaren Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Ereğli Gençlik Merkezinde hazırlıklarına günde çift antrenman ile başlayacaklar." dedi.

Keleş, şampiyonada Türkiye'nin B grubunda Rusya, Polonya, Bosna Hersek, Hollanda ve Hırvatistan ile mücadele edeceğini hatırlatarak, "İnşallah ilçemiz Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımımıza şanslı gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA