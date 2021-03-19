Oturacakları daireyi kurayla belirlediler

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden toplu konut için 147 daire sahibi oturacakları daireyi belirlemek için noter huzurunda kura çekti.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden toplu konut için 147 daire sahibi oturacakları daireyi belirlemek için noter huzurunda kura çekti.

Onikişubat Belediyesi Kentmar Yapı Kooperatifi için müracaat başvurularını almış ve inşa edeceği 3 ayrı noktada yapılacak 5 blok için 147 daire sahibi belirlemişti. Ev sahibi olmak isteyen 4 bin kişi müracaat etmiş, ev çekilişleri noter huzurunda belirlenmişti.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan çekilişle kat ve daire numaraları belirlendi. Başkan Mahçiçek'in katılımıyla gerçekleşen programa ev sahipleri de eşlik etti.

Önceki yıllarda 7 ayrı bölgede 854 ailenin yüzünü güldüren Başkan Mahçiçek, "Vatandaşımızın kira öder gibi ev sahibi olmaları için, toplu konut projemizi devam ettiriyoruz. Son yapacağımız evlerle birlikte toplam bin bir daireye ulaşıyoruz" dedi.

Başkan Mahçiçek, "Ülkemizde bir imar sorunu var. Gecekondular yapılıyor daha sonra tetkikler yapıldığında buraların deprem bölgesinde olduğu belirleniyor ve kentsel dönüşüme gidiliyor. Devletimiz bu kadar zengin değil. Bizler bu işleri en başında yapmalıyız. İmar planlarımızla bu devlete yük olan işlerin önüne geçeceğiz. Evlerimizi son sistemle depreme dayanıklı olarak inşa ediyoruz. Önümüzdeki bahara teslim edeceğiz inşallah. Amacımız kar etmek değil, zahmete girmektir. Vatandaşlarımızı piyasaya göre uygun fiyatlarla ev sahibi yapmak istiyoruz" dedi.

Kuraların şeffaf bir şekilde noter huzurunda yapıldığını da aktaran Başkan Mahçiçek, "Noter huzurunda çekerek kat ve daire numaralarını belirleyeceksiniz. Çocuklarınızla, ailenizle, sağlıkla, mutlulukla oturacağınız yeni evlerinizde, güzel günler geçirmenizi diliyorum" dedi.

İlk çekilişi Başkan Mahçiçek yaparak konut sahibini sahneye davet etti. Diğer ev sahipleri ise kendi kat ve daire numaraları için heyecanla çekilişlerini yaptılar.

147 kişi oturacağı daireyi kurayla belirlendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı