OTURACAK YER BULAMADI; ŞOFÖRÜN ÜSTÜNDE YOLCULUK KAMERADA

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR D-100 Karayolu'nda şoför mahallinde yolculuk eden ve vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu, görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye davetiye çıkaran bu yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler, geçtiğimiz gün Üsküdar D-100 Karayolu'nda kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen plastik doğrama taşıyan kamyoneti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücü mahallinde, vücudunun bir kısmı camdan çıkan yolcu sürücüyü zor durumda bıraktı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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