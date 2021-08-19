'OTUR EVİNDE YEMEK YAP' DEDİLER, O İKİ ŞAMPİYONADAN DA MADALYAYLA DÖNDÜ

DİYARBAKIR'da çocuklarını getirdiği spor salonunda hevesle başladığı kick boksa, çevresinin 'Bu erkek sporu. Başka spor mu kalmadı Otur evinde yemek yap' sözlerine aldırmadan devam eden Züleyha Altay (30), katıldığı ilk iki şampiyonadan 3'üncülükle döndü.

DİYARBAKIR'da çocuklarını getirdiği spor salonunda hevesle başladığı kick boksa, çevresinin 'Bu erkek sporu. Başka spor mu kalmadı Otur evinde yemek yap' sözlerine aldırmadan devam eden Züleyha Altay (30), katıldığı ilk iki şampiyonadan 3'üncülükle döndü. Altay, hedefini, 2020 Tokyo olimpiyatlarında ülkeye olimpiyat tarihinde madalya kazandıran ilk kadın sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi, 4 yıl sonra yapılacak olan olimpiyatlara katılarak, kick boksta Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Evli Züleyha Altay, dövüş sporlarını öğrenmesi amacıyla 2 kızından 7 yaşındaki Dilruba'yı yaklaşık 2 yıl önce spor salonuna götürmeye başladı. Bu süreçte kick boksa ilgi duyan Altay, spor salonu hocasıyla görüşüp, eşinin de desteğiyle bu spora başladı. Altay, çevresinin 'Bu erkek sporu. Başka spor mu kalmadı Otur evinde yemek yap. Dayak yer, bir yerini incitirsin' sözlerine aldırmadan turnuvalara katılmaya karar verdi. 8- 11 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası ve 1- 7 Temmuz tarihlerinde Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti. Katıldığı ilk iki turnuvadan madalyayla dönen Altay, kick boks branşının 2024'teki olimpiyat oyunlarına dahil edilmesiyle hedefini büyüttü. Züleyha Altay hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar ile dönerek Türkiye'ye olimpiyat tarihinde boksta madalya kazandıran ilk kadın sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi bu sporda da ülkeye madalya kazandırmak olduğunu belirtti.

'ŞU AN O SÖZLERİ SÖYLEYENLER UTANIYOR'

Bu spora ilk başladığında eleştirilere maruz kaldığını belirten Züleyha Altay, Kızımı spora getiriyordum. Benim de hoşuma gitti. 1-2 ay kick boks yaptım. Sonra devam ettim, böyle ilerledik. Antalya'da Avrupa kupası vardı. Orada 70 kiloda 3'üncülük elde ettim. Daha sonra da Türkiye şampiyonası oldu. Oraya da gitmeye hak kazandım. Orada da 3'üncülük elde ettim. İlk iki turnuvamda 3'üncülük elde ettim. Kick boksa ilk başladığımda çevremdekiler, 'erkek sporu, yapamazsın' dediler. 'Dayak yersin, bir yerini incitirsin, 1-2 ay gider bırakırsın' dediler. Komşular, 'Başka bir şey mi kalmadı. Otur evinde yemek yap dediler. Ben de yapacağımı söyledim. Oluyor mu olmuyor mu Bir de ben deneyeyim dedim. Çok şükür ilerledik. Şu an bana o sözleri söyleyenler utanıyorlar dedi.

'OLİMPİYATLARA KATILIP BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORUM'

Olimpiyatlarda madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ettiğini söyleyen Altay, şunları söyledi

Kick boks bu zamana kadar olimpiyatlarda yoktu. 2024 yılındaki olimpiyatlara kick boks branşı da dahil edildi. İnşallah o zaman ben de Türkiye'yi temsil edip, hem ilk kadın kick boksçular arasında yer almak hem de bir başarı elde etmek istiyorum. Bizi buraya kadar getiren, bize çok emek veren Bilgin Erol hocama çok teşekkür ediyorum.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı