Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali
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Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali

Fatma Topaloğlu Pehlivan ve İnci Koparan'ın ev sahipliğindeki yılbaşı alışveriş festivali, Topaloğlu ailesinin sahibi olduğu Fatih'teki Ottoman's Life Hotel Deluxe'te misafirlerine kapılarını açtı.

18.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:39
Ottoman' Life Hotel Deluxe'te yılbaşı alışveriş festivali

& ;Geçtiğimiz gün gerçekleşen alışveriş festivali, yılbaşı temalı dekorasyonuyla ünlü isimleri ağırlarken katılımcılarına alışveriş keyfi sundu.

Sabahtan akşama kadar gün boyunca misafirlerin yoğun katılım gösterdiği festival şık dekorasyonuyla da büyük beğeni topladı. 65 firmanın stant açtığı etkinlikte Mackenzie-Child's in hazırlamış olduğu yılbaşı sofrası dikkatleri üzerine çekti. Markalar yılbaşına özel ürünlerini katılımcılara sergilediler.

, , Katerina Ekşioğlu, Berrin Ak, Meltem Demir, Elçin Dağlaroğlu,& ; Aypen Telci gibi ünlü isimlerin markalarının stantlarının bulunduğu yılbaşı alışveriş kermesinde Onep Estetik de standıyla misafirlere güzellikle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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