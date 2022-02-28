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Ottawa'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA, Kadri Mohamed - Güncel
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Ukrayna'ya destek gösterisi Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atılması Kanada'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atılması Kanada'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi. Ottawa'daki Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıyarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Ottawa'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ottawa'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ottawa'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA / Kadri Mohamed - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Kanada, Güncel, Haberler

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