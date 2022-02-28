Ottawa'da Ukrayna'ya destek gösterisi
AA, Kadri Mohamed - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna'ya destek gösterisi Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atılması Kanada'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
Ukrayna'ya destek gösterisi
Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atılması Kanada'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi. Ottawa'daki Ukrayna Büyükelçiliği çevresinde toplanan göstericiler, Ukrayna bayrakları taşıyarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.