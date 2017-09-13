Otso'dan Organ Seçimlerinde Vergi Mükellefiyeti Uyarısı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, OTSO organ seçimlerinin "Ekim-Kasım 2017" döneminde yapılacağı duyuruldu



OTSO organ seçimlerinde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca Oda meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığı kaydedildi.



Ekim-Kasım 2017 döneminde yapılacak organ seçimlerinde seçme ve seçilme ile yalnız seçme yeterliliği için vergi mükellefi olma şartı arandığından odaya kayıtlı üyelerin vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını düzeltmelerinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.



Bu zorunluluk çerçevesinde; üyelerin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odaya gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için yazılı dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerektiği bildirildi.



OTSO'dan yapılan duyuruda bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacağı belirtildi. - OSMANİYE