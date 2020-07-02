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OTSO Başkanı Servet Şahin'den fındık ihracatı açıklaması Açıklaması

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Batıya olduğu kadar doğu ve Uzak Doğu'daki ülkelere, örneğin Hindistan, Çin, Japonya ve Türk cumhuriyetlerine dönmek zorundayız.

OTSO Başkanı Servet Şahin'den fındık ihracatı açıklaması Açıklaması
02.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:45

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Batıya olduğu kadar doğu ve Uzak Doğu'daki ülkelere, örneğin Hindistan, Çin, Japonya ve Türk cumhuriyetlerine dönmek zorundayız. İhracatımızın bundan sonra üçte birini bu ülkelere yaparsak fındık fiyatları üreticinin beklediği 5-6 dolar seviyelerine çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 8 milyon kişinin geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Servet Şahin, bölgedeki ticari piyasanın gelir, istihdam, sosyoekonomik kültüründe olağanüstü derecede etkili olan fındığın, her sene 2-2,5 milyar dolar ihracat geliri sağladığını kaydetti.

Fındık piyasalarında hasat zamanı yaklaştıkça geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni manipülasyon ve projelerin devreye sokulduğunu gözlemlediklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Mayıs ayı başlarında TMO aracılığıyla 24 liradan fındık almak için uğraşan tüccar ve sanayicilere, 20 bin ton fındığa karşılık 400 bin ton teklif veren tekelci firmalara sormak gerekiyor. Fındık hasat mevsimi yaklaşırken üreticiden alınan fındık fiyatları neden 18 liraya düştü? Fındık taban fiyatının açıklanacağı bugünlerde söz konusu düşüşün spekülatif bir fiyat olduğu görülmekle beraber şu anda depoların stoklarında fındık bulunmamaktadır. 'TMO'ya 400 bin ton fındık bedelinin yüzde 25'ini yatıran ve kendi aralarında fındığı almak için kavga eden tüccar ve sanayiciler, üreticinin fındığına gelince fiyatların niçin 18 liraya inmesini sağlıyorlar?' sorusunun cevabının bulunması gerekir."

Fındığı sanayi ürünü olarak satmak istediklerine işaret eden Şahin, "Sadece Avrupa'da 1-2 firmayla çalışmak değil, çok alıcılı bir piyasa oluşturmak istiyoruz. Batıya olduğu kadar doğu ve Uzak Doğu'daki ülkelere, örneğin Hindistan, Çin, Japonya ve Türk cumhuriyetlerine dönmek zorundayız. İhracatımızın bundan sonra üçte birini bu ülkelere yaparsak, fındık fiyatları üreticinin beklediği 5-6 dolar seviyelerine çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada kavrulmuş fındık fiyatlarının 250-300 lira olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu da kabuklu fındığın 6 dolar seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Örnek verecek olursak son ihracat rakamımızın kentali 810 dolar seviyelerinde iken kabuklu fındık satış fiyatlarımız ise yaklaşık 28 liraya denk gelmektedir. Buna rağmen Türkiye piyasasındaki fındık fiyatlarının neden 18 lira olduğu sorgulanmalıdır. Bu oyunu bozmak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurumlardan destek beklemekteyiz. Çünkü 8 milyon vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındığın ülkemize 2 milyar dolar değil, 8-10 milyar dolar gelir getirmesini istemekteyiz."

Kaynak: AA

Manşet

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