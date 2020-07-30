OTSO Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
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OTSO Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

OTSO Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
30.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:44

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramların insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günler olduğunu belirtti.

Bütün vatandaşların bayramını kutlayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugünler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması, kimsesizlere sahip çıkılması ve insanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Kurban Bayramı'nın Ordu'da ve tüm İslam aleminde, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, insanlarımızın birbirlerine sıkıca kenetleneceği, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, saygı ve sevgiler sunarım."

Kaynak: AA

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