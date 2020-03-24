Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı -Trafik ekiplerinin Korona Virüs hassasiyeti -Polislerin birisi yaşlı kadına dezenfektan döktü, birisi eldiven verdi Düzce'de D-100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, karayolunda refujden kendilerine adres soran kadını...

Otoyolun ortasında adres soran kadını polis ekipleri evine bıraktı

-Trafik ekiplerinin Korona Virüs hassasiyeti

-Polislerin birisi yaşlı kadına dezenfektan döktü, birisi eldiven verdi

DÜZCE - Düzce'de D-100'de tanker yangınına bakan trafik ekibi, karayolunda refujden kendilerine adres soran kadını adresine kadar bıraktı. Trafik ekipleri yaşlı kadını önce yolun karşısına güvenli geçirdi ardından da ekip aracına bindirmeden önce dezenfektan ve eldiven vererek korona virüs önlemi aldı.

Düzce'de D-100 Karayolu Kervan mevkiinde meydana gelen tanker yangınına müdahale eden trafik ekipleri, kendilerine refujden adres soran yaşlı kadına yardımcı oldu. Karayolunda refuje kadar gelerek kendilerinden yardım isteyen yaşlı kadına gideceği adresi tarif etmeye çalışan trafik polisi, adres karışık olunca tarif etmekte zorlandı. Yaşlı kadının ağladığını gören trafik polisi yaşlı kadını gideceği adrese kadar götüreceğini söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Kadının sakinleşmemesi üzerine de trafik polisi yaşlı kadına ağlamamasını ve gideceği adrese kendilerinin götüreceğini söyledi. Yaşlı kadını önce güvenli şekilde karayolunun karşısına, ekip aracının yanına geçiren trafik polisi daha sonra da kadının ellerine korona virüs salgını için önlem olarak yanlarında taşıdıkları dezenfektanı sıktılar. Bir başka trafik polisi ise eldiven vererek yaşlı kadını ekip aracına bindirdiler.

Ardından trafik ekipleri kadını gideceği adrese götürmek için hareket etti.

Kaynak: İHA