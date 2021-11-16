OTOYOLU KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİKTEN SONRA DİĞER ARAÇLARA MAKAS ATTILAR - Haberler
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OTOYOLU KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİKTEN SONRA DİĞER ARAÇLARA MAKAS ATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Trafikteki diğer sürücülere makas atılarak yapılan yarış arkadaki bir sürücü tarafından saniye saniye görüntüledi.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

OTOYOLU KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİKTEN SONRA DİĞER ARAÇLARA MAKAS ATTILAR

OTOYOLU KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİKTEN SONRA DİĞER ARAÇLARA MAKAS ATTILAR

OTOYOLU KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİKTEN SONRA DİĞER ARAÇLARA MAKAS ATTILAR

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