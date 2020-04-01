Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
01.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:16
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik uygulamaları, trafik kazaları, gıda ve ilaç tedariği yapan araçların durumu ile ilgili TEM Otoyolu Orhanlı kuzey katılımında Başkomiser Emre Şen tarafından açıklama yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA