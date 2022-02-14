Otoyollarda "OGS" kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) kaldırıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu belirtildi.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart'tan itibaren OGS'nin kaldırılacağı açıklanırken, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel