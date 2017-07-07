Otoyollara Ortalama Hız Tespit Sisteminin Getirildiği İddiası

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, otoyollarda 2 gişe arasında giriş ve çıkış yapan araçların ortalama hızlarının belirlenerek, süre bilgilerinden hız limitlerini aşanlara trafik cezası uygulanacağı yönündeki bilginin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Aydın Polisevi'nde düzenlenen ve "Ayın polisi" uygulamasında başarılı polislerin ödüllendirildiği programa katılan İl Emniyet Müdürü Baştuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, otoyollardaki bazı cezalara ilişkin vatandaşların yanlış algıdan dolayı gişe çıkışlarında beklediğini kaydetti.



Otoyollarda 2 gişe arasında giriş ve çıkış yapan araçların ortalama hızlarının belirlenerek, süre bilgilerinden hız limitlerini aşanlara trafik cezası uygulanacağı yönündeki bilginin doğru olmadığını aktaran Baştuğ, şöyle konuştu:



"Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde otoban yolları üzerindeki trafik denetlemeleri sadece belirli mesafelerde hız limitlerine ilişkin belirli mesafelerin katedilmesine bağlı değil, tüm trafik kurallarını kapsayan bir uygulama. Yani normal şehir içinde uymakta zorunlu olduğumuz trafik kuralları ne ise otobanda da aynı trafik kuralları geçerlidir."



Otoyoldaki hız sınırının saate 120 kilometre olduğunu anımsatan Baştuğ, iki gişe arasındaki ortalama hızların hesaplanmasıyla alakalı bir cezai işlemin değil, bu hız sınırını aşanlara yönelik bir ceza uygulanacağını söyledi.



Baştuğ, şunları kaydetti:



"Dolayısı ile vatandaşlarımız yanlış bir algıya kapılmasınlar. 'Şu kadar mesafeyi şu kadar sürede gitmem lazım, hızlı gidersem şerit kenarında beklerim' gibi bir yanlış anlaşılmaya kapılmasınlar. Bu doğru değil. Yani aslında yeni bir şey getirilmiş değil. Hali hazırdaki mevcut uygulamanın, otoban üzerinde elektronik denetleme sistem ile tespit edildiğini vatandaşa duyurmak açısından özellikle vurgulandı. Ama bir yanlış anlaşılma veya yanlış algılanma oluştu galiba. Onu düzeltmek istiyorum."