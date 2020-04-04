Otoyollar boş kaldı, izinsiz giriş ve çıkışlara izin verilmiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkış yasağı getirmesinin ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda araç trafiği yok denecek kadar aza düştü. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları kurarak, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkışların yasaklandığını açıkladı. Dün gece 24.00'a kadar araçların geçişine izin verilirken, o saatten sonra izinsiz kimsenin geçişine izin verilmiyor. Gece saatlerinde uzun kuyruklar olurken, sabah saatlerinde kalabalık yerine sakinliğe bıraktı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarına uygulama noktaları kurarken, izni olmayan hiçbir aracın gitmesine ve girmesine izin vermiyor. Sadece tırların ve izni olanların geçişine izin verilirken, maske ve eldiven takmayan tır şoförleri de uyarılıyor.

Öte yandan yasakla birlikte TAG otoyolunda da trafik yoğunluğu yok denecek kadar aza düştü. - MERSİN

Kaynak: İHA