Otoyoldaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Adana'da otoyolda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da otoyolda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında Hüseyin K'nin kullandığı 01 BJL 75 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden Soner T. yönetimindeki 33 BDA 86 plakalı hafif ticari araç ve Murat B. idaresindeki 01 BMJ 309 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada beton mikserinin sürücüsü ile yanındaki Hasan G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ceyhan yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA