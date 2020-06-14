Otoyoldaki kovalamacada kaza yapan araçta 31 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu 2 otomobilden birinde 31 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurduğu 2 otomobilden birinde 31 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya 2 araçla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Takibe alınan otomobillerdeki kişiler ile polis arasında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kesiminde kovalamaca yaşandı.

Gişelerde durmayıp yollarına devam eden zanlılar, otomobillerle bariyerleri devirip kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından ters şeride girerek kaçışlarını sürdüren 4 kişinin bulunduğu otomobillerden biri Karsak Gişeleri'ne, uyuşturucu bulunan diğer araç ise Boyalıca mevkisinde mezarlık duvarına çarptı.

Kazanın ardından şüphelilerden Y.G, S.G. ve İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlılardan biri, kazada yaralandığı için 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Araçlarda yapılan aramalarda, otomobillerden birinde paketlenmiş halde 31 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bu uyuşturucunun, Bursa'da son yıllarda bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

Uyuşturucu yüklü otomobildeki zanlıların polislerle yaşadığı kovalamaca otoyolun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçtakilerin "dur" ihtarına uymayarak bariyerlere çarpıp kaçmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: AA