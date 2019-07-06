Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile tanker, yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA