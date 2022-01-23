Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kalanlara, Kızılay ve off-road kulübünden destek - Haberler
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Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kalanlara, Kızılay ve off-road kulübünden destek

AA - Haberler | Güncel

Kızılay ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Derneği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolda kalanlara destek veriyor.

BOLU (AA) - Kızılay ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Derneği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yolda kalanlara destek veriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma kapanması üzerine yolda kalan 10 araçtaki yolcular için çalışma başlatıldı.

Kızılay Bolu Şubesi ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Derneği ekipleri, güzergahta mahsur kalanlara gıda desteği sağladı. Off-raod araçlarıyla da yolda kalan araçlar çekildi.

Yolun ulaşıma açılması için Karayolları, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kalanlara, Kızılay ve off-road kulübünden destek

Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kalanlara, Kızılay ve off-road kulübünden destek

Kar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda kalanlara, Kızılay ve off-road kulübünden destek

AA - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Kızılay, Bolu, kar, Güncel, Haber

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