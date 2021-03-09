MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
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MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi

09.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:02

Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldiMERSİN'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken kupa kısmından alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken kupa kısmından alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tarsus - Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde akşam saatlerinde hareket halinde olan Bahettin Şahin yönetimindeki 33 AAK 138 plakalı plastik boru yüklü TIR, kupa kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Kupa kısmı alev topuna dönen ve dorse kısmına sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin güvenlik amacıyla trafiğe kapattığı yolda alevlere tazyikli su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını söndürdü. Ölün ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, dorsedeki plastik boruların da çoğu kullanılmaz hale geldi.

MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi
MERSİN Otoyolda yanan TIR, kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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