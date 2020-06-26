Otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otoyol kenarında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kenarda park halindeki bir otomobilin yandığını gören sürücüler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA