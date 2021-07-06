Otoyolda yanan araca bakayım derken hafriyat kamyonuna çarptı
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Otoyolda yanan araca bakayım derken hafriyat kamyonuna çarptı

Otoyolda yanan araca bakayım derken hafriyat kamyonuna çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de gece saatlerinde patlak lastikle yola devam eden otomobil çıkan kıvılcımla yanmaya başladı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde patlak lastikle yola devam eden otomobil çıkan kıvılcımla yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobili izleyen başka bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek hafriyat kamyonuna çarptı.

Olay, saat 01.00'de Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. 34 LR 6903 plakalı otomobilin lastiği hareket halindeyken patladı. Otomobilin sürücüsü patlayan lastiğe aldırış etmeden ilerlemeye devam edince asfaltla temas eden janttan kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar sonucu önce lastik sonra da otomobil alev aldı. Yanan otomobilden kendisini son anda dışarı atan sürücü ve yoldan geçen diğer sürücüler, alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangını izleyen sürücü, hafriyat kamyonuna çarptı

Öte yandan, otomobiliyle karşı şeritten geçen bir sürücü de söndürme çalışmalarını izlerken, önce hafriyat kamyonuna arkadan çarptı ardından ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Polis, her iki olayla da ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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